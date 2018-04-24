В сборную России по армрестлингу вошла школьница из Богородского

Ученица 1360-й школы стала победителем турнира по армрестлингу и включена в сборную России.

Победителем Первенства России по армрестлингу среди юношей и девушек, который проходил в Екатеринбурге, стала Виктория Митякова, ученица школы №1360. В турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из 35 регионов России.

Сборная Москвы в результате упорной борьбы стала призером соревнований.

Спортсменка Виктория Митякова в весовой категории до 60 кг в группе 14 — 15 лет стала абсолютным победителем.

На днях федерацией армрестлинга было принято решение включить спортсменку из Богородского в состав сборной России-2018. Директор школы №1360 Лидия Синченко получила благодарственное письмо от президента федерации армрестлинга А. М. Петрова. В своем обращении он выражает надежду, что победа Виктории станет достойным примером для всех учащихся школы в пропаганде «Здорового образа жизни».