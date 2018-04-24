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Представители футбольного клуба «Реал Мадрид» прилетят в Ташкент
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Представители футбольного клуба «Реал Мадрид» прилетят в Ташкент 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 24 апр — Sputnik. Менеджеры испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» прилетят в Ташкент 22 мая для того, чтобы предварительно осмотреть место создания футбольной академии в Узбекистане, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета республики.
Также в ходе визита испанской делегации состоится встреча с руководством Ассоциации футбола Узбекистана и пресс-конференция.
В январе 2018 года президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахматджанов посетил Испанию, где была достигнута договоренность об открытии в узбекской столице филиала академии "Реал Мадрид".
Кроме того, Real Madrid Foundation и АФУ в рамках программы Clinics согласовали проведение курсов для детей и тренеров в Узбекистане и Испании.
Спортивный директор Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро заявил, что при необходимости направит испанских специалистов в Узбекистан для проведения тренерских семинаров и внедрения системы повышения квалификации.
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