Спортивным и историческим танцам научат в «Царицыне»

Ботафоге, ронту и «персику»* начнут учить посетителей музея-заповедника «Царицыно» с 1 мая. В этот день в парке откроется танцевальный сезон. Бачата, сальса, историко-бытовые и спортивно-бальные танцы — все это можно станцевать под открытым небом и сенью деревьев.

— С 1 мая на площадке будут проводить десятки различных уроков, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника, — Все занятия абсолютно бесплатные.

Тренеры из профессиональных dance-школ научат москвичей, как правильно держать спину и руки, что делать, чтобы не упасть в «навале», и, в конце концов, как вертеться не хуже Эмили Алаби.

Кроме танцев, здесь будут проходить занятия по йоге, тяньчжушаньскому цигуну, тайцзицюаню, а также функциональные тренировки. Подробное расписание можно уточнить на официальном сайте «Царицына».

Справка

* Ботафога, ронт, «шарфик» и «персик» — танцевальные элементы.

Фото: Кира Убожкова

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