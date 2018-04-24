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Спортивным и историческим танцам научат в «Царицыне»
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Спортивным и историческим танцам научат в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Ботафоге, ронту и «персику»* начнут учить посетителей музея-заповедника «Царицыно» с 1 мая. В этот день в парке откроется танцевальный сезон. Бачата, сальса, историко-бытовые и спортивно-бальные танцы — все это можно станцевать под открытым небом и сенью деревьев.
— С 1 мая на площадке будут проводить десятки различных уроков, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника, — Все занятия абсолютно бесплатные.
Тренеры из профессиональных dance-школ научат москвичей, как правильно держать спину и руки, что делать, чтобы не упасть в «навале», и, в конце концов, как вертеться не хуже Эмили Алаби.
Кроме танцев, здесь будут проходить занятия по йоге, тяньчжушаньскому цигуну, тайцзицюаню, а также функциональные тренировки. Подробное расписание можно уточнить на официальном сайте «Царицына».
Справка
* Ботафога, ронт, «шарфик» и «персик» — танцевальные элементы.
Фото: Кира Убожкова
Видео: GIF & VIDEO
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