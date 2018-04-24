Алдонин откроет футбольную академию в Турции

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в своём «инстаграме» объявил об открытии в турецком Кемере своей футбольной академии.

«Это лето будет незабываемым. Это лето чемпионата мира по футболу в Российской Федерации. И в Турции, в городе Кемере, в «RIXOS Sungate» будет открыта Футбольная академия Евгения Алдонина. Детские мечты о тренировках со звёздами, где любой ребёнок сможет играть вместе с ними, где каждая мама будет гордиться своим ребёнком, — это становится реальностью. Сделайте Ваше лето ярким, спортивным и футбольным», — написал Алдонин.