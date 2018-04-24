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Самая красивая теннисистка в мире: ей 35 и ее фигуре завидуют миллионы
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Самая красивая теннисистка в мире: ей 35 и ее фигуре завидуют миллионы 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Даниэла Хантукова — не просто спортсменка с успешной карьерой. Да простят нас российские болельщики, но в течение многих лет она была самой красивой теннисисткой по мнению многих международных судей. Ведь при росте 181 сантиметр она обладает просто идеальными модельными качествами.
За свою карьеру она выиграла шесть турниров WTA в парном разряде, финишировав в финале еще в девяти других крупных состязаниях. На пике карьеры она была пятой ракеткой мира по версии WTA.
Сегодня Даниэла отошла от тенниса, но на радость поклонникам продолжает популяризовать красоту и спортивный образ жизни. В свои 35 лет ее фигура выглядит просто идеально: от ведущих мировых изданий нет отбоя в фотосъемках.
Делясь с поклонниками секретами своей прекрасной формы, Даниэла на первое место ставит спорт. Что ж, ее фотографии — это лучшая мотивация отправиться немедленно в спортзал.
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