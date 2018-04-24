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ЦСКА в день рождения пожелал Макарову вернуться из аренды в «Тосно» с Кубком России
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ЦСКА в день рождения пожелал Макарову вернуться из аренды в «Тосно» с Кубком России 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
ЦСКА в Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Александра Макарова. Сегодня, 24 апреля, хавбеку исполняется 22 года.
Вторую половину сезона-2017/18 футболист проводит в аренде в «Тосно», в составе которого дошел до финала Кубка России. В решающем матче турнира команда из Ленинградской области встретится с «Авангардом».
Поздравляем с днём рождения воспитанника #ЦСКА Александра Макарова! Желаем вернуться в родной клуб из аренды в @fctosno в статусе обладателя Кубка России 😉🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/ulfi6cnLdr
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 апреля 2018 г.
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