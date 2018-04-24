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Самбист из Измайлова привез из Праги золотую медаль чемпионата Европы
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Самбист из Измайлова привез из Праги золотую медаль чемпионата Европы 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студент третьего курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма стал сильнейшим спортсменом Европы в молодежном первенстве по самбо.
На минувшей неделе самбист РГУФКСМиТ Александр Ломакин стал чемпионом Европы среди молодых спортсменов по самбо. Студент из Измайлова в весовой категории до 82 кг поочередно победил спортсменов из Греции, Грузии и Армении, Молдавии и по праву взошел на высшую ступень пьедестала почета. По словам тренеров, все победы Александр Ломакин одержал с явным преимуществом.
Отметим также, что это были первые серьезные международные соревнования, в которых принял участие студент третьего курса кафедры теории и методики единоборств вуза.
Теперь самбист будет готовиться к выступлениям на первенстве России среди студентов. На них в конце апреля состоится отбор спортсменов, которые выступят на студенческом Чемпионате мира по самбо.
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