Самбист из Измайлова привез из Праги золотую медаль чемпионата Европы

Студент третьего курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма стал сильнейшим спортсменом Европы в молодежном первенстве по самбо.

На минувшей неделе самбист РГУФКСМиТ Александр Ломакин стал чемпионом Европы среди молодых спортсменов по самбо. Студент из Измайлова в весовой категории до 82 кг поочередно победил спортсменов из Греции, Грузии и Армении, Молдавии и по праву взошел на высшую ступень пьедестала почета. По словам тренеров, все победы Александр Ломакин одержал с явным преимуществом.

Отметим также, что это были первые серьезные международные соревнования, в которых принял участие студент третьего курса кафедры теории и методики единоборств вуза.

Теперь самбист будет готовиться к выступлениям на первенстве России среди студентов. На них в конце апреля состоится отбор спортсменов, которые выступят на студенческом Чемпионате мира по самбо.