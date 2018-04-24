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Эксперт: разговоры о том, что футболисты «Спартака» «плавят» Карреру — полная ерунда
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Эксперт: разговоры о том, что футболисты «Спартака» «плавят» Карреру — полная ерунда 

RT на русском 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Известный советский и российский футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что поражения «Спартака» от «Тосно» в Кубке России и от «Ахмата» в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не связаны с желанием игроков команды приблизить отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с должности главного тренера.
«Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня — проклинают», — цитирует эксперта «Советский спорт».
По словам Ловчева, основная проблема Карреры состоит в том, что он не стремится менять тактический рисунок игры «Спартака».
«Я не раз говорил, что у «Спартака» нет поставленной игры, а также, что у команды лучшая атака. Но от того, что ты выпустишь не двух, а четырёх форвардов, атакующая мощь команды не прибавится, если не поставлена командная игра. Тогда эти хорошие нападающие не будут использоваться на всю силу их потенциала», — добавил он.
Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» выразил поддержку Каррере.
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