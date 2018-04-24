Евгений Ловчев: Обращаюсь к болельщикам «Спартака» — поддержите команду!

«КАРРЕРА ВЫГЛЯДЕЛ, КАК УБИТЫЙ ГОРЕМ ЧЕЛОВЕК»

«Спартак» , Каррера, сборная. Что теперь делать (и кто виноват)?

Разговоры о том, что игроки «плавят» Карреру, полная ерунда. У всех команд бывают неудачные периоды, «Спартак» попал именно в такой период. И здесь важно, как команда и тренер из таких ситуаций выходят. Вчера тебя все любили, а сегодня — проклинают.

В воскресенье в Туле играли «Арсенал» и «Зенит» . Манчини в старте выпустил молодого защитника Скроботова, который в предыдущей игре забил победный гол в конце матча. Но затем итальянец заменил его на 23-й минуте. А потом объяснил свое решение. Заменил не из-за того, что парень не очень справлялся с Дзюбой, а потому что решил перестроить игру.

— Я видел, что у нас не получается игра впереди, поэтому заменил центрального защитника на крайнего Смольникова, который всегда активен на фланге и оказывает оттуда давление на оборону соперников, — пояснил Манчини.

То есть, он управляет игрой, пытается ее поменять, если что-то не ладится. Каррера ничего не меняет. Всегда про него говорили только одно — умеет завести команду. Он всегда эмоционален, активен на бровке. Но вчера я посмотрел на Карреру, он выглядел, как убитый горем человек.

Я не раз говорил, что у «Спартака» нет поставленной игры, а также, что у команды лучшая атака. Но от того, что ты выпустишь не двух, а четырех нападающих, атакующая мощь команды не прибавится, если не поставлена командная игра. Тогда эти хорошие нападающие не будут использоваться на всю силу их потенциала.

Соперники на «Открытие Арене» часто используют сугубо оборонительную тактику. Также вчера играл «Ахмат», когда большими силами располагался возле своей штрафной. В перерыве показали статистику команд. Так вот, лучшими футболистами по точности передач были — Ещенко, Таски, Комбаров, Боккетти и Фернандо. Потому что они катали мяч между собой поперек поля и не знали, что с ним делать. Когда защитники катают между собой, понятно, что ошибки в передачах будут сведены к минимуму. Они не знают, как играть против насыщенной бороны. И Каррера этого тоже не знает.

«ЭТО ТРЕНЕРСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ»

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После «Тосно» в соцсетях затравили Глушакова. И перед матчем с «Ахматом» Каррера говорит, что принял решение на игру Глушакова не ставить. Этим самым он показывает, что тоже недоволен Денисом. Хотя этот самый футболист, который в прошлом году внес большой вклад, чтобы «Спартак» завоевал золотые медали.

Главная задача Карреры после «Тосно» была — вывести команду за четыре дня из психологического ступора. Но команда вчера выглядела просто убитой. Не смысла перечислять, можно назвать весь основной состав. Но мы же знаем, что все эти люди умеют играть в футбол. Но тренер их не смог встряхнуть. Поражение от «Ахмата» — тренерское поражение.

Матч еще раз показал, что в «Спартаке» серьезные проблемы с защитниками. Единственный хороший защитник вчера сидел на трибуне — это Джикия. Первый гол — вина Комбарова, третий — Максимовича. Как с ним в этом эпизоде разобрался Бериша, просто неудобно — откуда к нам привозят таких защитников? И если у тебя заряженная оборона, то в защите должны играть индивидуально сильные футболисты, которые умеют обороняться один на один.

Сейчас самое главное выйти из этого ступора, это зависит от того, как за две недели Каррера встряхнет игроков. Но я хотел бы сказать еще одну важную вещь. Когда мы вылетели в первую лигу в 1977 году, на «Локомотиве» собирался полный стадион, по 40 тысяч зрителей ходили на наши матчи. Это болельщики нас вытащили из первой лиги.

Поэтому обращаюсь к болельщикам: поддержите команду.

Это не «Спартак» проиграл, это мы проиграли. Это я вам говорю, как председатель международного общества «Спартак».