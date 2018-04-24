В Белоруссии прошли соревнования по танковому биатлону

В музее под открытым небом «Линия Сталина» под Минском состоялись соревнования по танковому биатлону. Четыре экипажа танковых войск Беларуси состязались в искусстве скоростного вождения боевых машин, сообщил телеканал «БелРос».

Танк Т-72 весит почти 42 тонны. Тысячесильный двигатель разгоняет бронированного монстра легко, словно детскую коляску. Однако инерция у танка побольше, чем у дальнобойной фуры и лишь от мастерства механика-водителя зависит, впишется летящий к цели Т-72 в поворот или перевернется. Белорусские танкисты прошли дистанцию без замечаний — это результат долгих тренировок.

Состязания стали тренировкой перед чемпионатом страны и Международными армейскими играми, которые пройдут в августе под Москвой. Кроме танкового турнира зрители увидели реконструкцию Ржевско-Вяземской операции 1942 года, поставленную силами военно-исторических клубов. Это было одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, а его результатом стало освобождение Московской и Тульской областей.

"Линия Сталина" — историко-культурный комплекс из восстановленных фортификаций минского укрепрайона. Был открыт в 2005 году к 60-летию Победы. В экспозиции ДОТы, командный пункт, все виды окопов, коллекция боевой техники.