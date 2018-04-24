Тренировочная база к ЧМ-2018 введена в эксплуатацию в Бронницах

В Подмосковье завершена реконструкция тренировочной площадки на базе СДЮШОР им. А. Сыроежкина в Бронницах, где будет жить и тренироваться команда из Аргентины, участвующая в Чемпионате мира по футболу — 2018, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Минстроем Московской области объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Обновлением и подготовкой базы к приему участников Мундиаля занималась компания ООО «Стройарсенал», входящая в состав ФСК «Лидер»», — сообщил глава областного стройкомплекса Руслан Тагиев

Застройщиком был проведен комплекс работ, включающих в себя создание игрового поля с натуральным травяным покрытием, отвечающего всем требованиям FIFA. Футбольное поле размером 105 на 68 метров оборудовано воротами, скамейками, зонами запасных игроков и резервного арбитра, системой искусственного освещения, подземного дренажа и полива.

В спортивное ядро базы также входят трибуны для зрителей, рассчитанные на 500 мест, в числе которых предусмотрены места для маломобильных групп граждан.

Помимо поля застройщиком выполнено строительство административно-бытового и хозяйственно-бытового корпусов. В бытовом блоке предусмотрены 2 универсальные раздевалки для спортсменов на 29 мест каждая и медицинский кабинет.