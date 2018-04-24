Тренировочную базу к ЧМ‑2018 ввели в эксплуатацию в Бронницах

В подмосковных Бронницах завершили реконструкцию тренировочной площадки на базе юношеской школы олимпийского резерва имени Сыроежкина, где будет жить и тренироваться команда из Аргентины, участвующая в чемпионате мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Минстроем Московской области объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Обновлением и подготовкой базы к приему участников мундиаля занималась компания ООО «Стройарсенал», входящая в состав ФСК «Лидер», — сообщил глава областного стройкомплекса Руслан Тагиев

Застройщиком был проведен комплекс работ, включающих в себя в первую очередь создание игрового поля с натуральным травяным покрытием, отвечающего всем требованиям FIFA. Футбольное поле размером 105 на 68 метров оборудовано воротами, скамейками, зонами запасных игроков и резервного арбитра, системой искусственного освещения, подземного дренажа и полива.

В спортивное ядро базы также входят трибуны для зрителей, рассчитанные на 500 мест, в числе которых предусмотрены места для маломобильных групп граждан.

Помимо поля застройщиком выполнено строительство административно-бытового и хозяйственно-бытового корпусов. В бытовом блоке предусмотрены две универсальные раздевалки для спортсменов на 29 мест каждая и медицинский кабинет. Для проведения пресс-конференций в здании оборудован конференц-зал с вместимостью не менее 100 человек, где смогут разместиться фотографы и съемочные группы. Площадь всей застройки составила более 26 тысяч квадратных метров.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».