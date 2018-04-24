Манчини может сменить «Зенит» на «Ювентус» 

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини вошел в шорт-лист претендентов на замену наставнику туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Как информирует Tuttosport, всего в список возможных альтернатив 50-летнему специалисту, который может покинуть чемпионов Италии уже ближайшим летом, «старая синьора» включила четырех кандидатов. Так, конкурентами Манчини называются Симоне Индзаги из римского «Лацио», Зинедин Зидан из мадридского "Реала" и Дидье Дешам, работающий сейчас со сборной Франции.