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Манчини может сменить «Зенит» на «Ювентус»
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Манчини может сменить «Зенит» на «Ювентус» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини вошел в шорт-лист претендентов на замену наставнику туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Как информирует Tuttosport, всего в список возможных альтернатив 50-летнему специалисту, который может покинуть чемпионов Италии уже ближайшим летом, «старая синьора» включила четырех кандидатов. Так, конкурентами Манчини называются Симоне Индзаги из римского «Лацио», Зинедин Зидан из мадридского "Реала" и Дидье Дешам, работающий сейчас со сборной Франции.
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