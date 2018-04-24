Саперы-штурмовики: как воевали элитные бойцы Красной Армии

Немцы в годы Великой Отечественной войны показали себя мастерами военной инженерии. Их препятствия в блицкриге считались непреступными. Но созданные в 1943 году саперно-инженерные штурмовые части РККА взламывали самые сложные германские укрепрайоны.

Советские саперы перед войной

Немецкие историки, говоря о войне с СССР, любят повторять, что русские в военном деле оказались прекрасными учениками и превзошли своих учителей — солдат и офицеров Вермахта. В качестве примера приводятся инженерно-саперные штурмовые батальоны РККА, взломавшие непреступные укрепрайоны Германии.

Однако использование технических решений для достижения военного преимущества имело место еще со времен Александра Невского . Взятие Казани Иваном Грозным также можно отнести в актив русской военной инженерии.

К началу Великой Отечественной войны считалось, что советские саперные войска в полной мере отвечали требованиям времени. Они были оснащены необходимыми средствами для преодоления преград, в частности, танковыми мостоукладчиками ИТ-28, понтонным парком, оборудованием для электрозаграждений. Имелся даже специальный плавательный мешок для лошадей МПК. В то же время эти батальоны являлись вспомогательными частями РККА и не были оснащены необходимым автомобильным транспортом.

Панцергренадеры из СС «Тотенкопф»

Военная инженерия в войне сыграла огромную роль. Прорвав танковыми соединениями наши фронты, фашисты в кратчайший срок сооружали вокруг окруженных советских частей полосы препятствий, в том числе и из минных полей.

Время, которое требовалось для их преодоления, оказывалось достаточным для уничтожения наступающей пехоты РККА плотным пулеметным и минометным огнем.

Советские укрепрайоны штурмовали германские спецподразделения — панцергренадеры, основу которых составляла мотопехота Вермахта.

Из числа такого рода немецких частей наиболее известной считается дивизия СС «Тотенкопф» («Мертвая голова») образца 1939 и 1942 годов, в составе которой имелся специальный саперный батальон. В арсенале вражеских саперов и штурмовиков были специальные средства для уничтожения наших дотов и дзотов, но самое главное, они были специально обучены для взятия эшелонированных оборонительных сооружений.

Начало войны

Без эффективной противопехотной обороны, оборудованной инженерными заградительными препятствиями, немецкий блицкриг представлял бы собой путешествие фашистских танков по бескрайним русским просторам. Именно поэтому попавшие в котлы армии РККА, оказавшись надежно отрезанными от тылов, сдавались после изнурительных бомбардировок и истощения ресурсов.

Наши саперные войска были обескровлены в самом начале войны, будучи занятые строительством нового укрепрайона на границе с Польшей. Одними из первых они оказались на линии огня, не имея тяжелого вооружения и автотранспорта для эвакуации.

Оставшиеся инженерные части гибли, прикрывая отходы основных частей, взрывая мосты и оставляя минные поля. Часто саперов использовали, как пехоту. Ставка отреагировала на эту ситуацию достаточно оперативно, насколько это было возможно в тех условиях, и 28 ноября 1941 года издала приказ о запрете использования саперов не по назначению. По сути дела, осенью первого года войны пришлось заново создавать саперные войска.

Сильные духом и телом

Ставка не только оперативно управляла боевыми действиями, но и вела аналитическую работу. Командование отметило, что воюющие инженерные войска, в силу своей специфики, являлись грозной силой. К примеру, знаменитый «Дом Павлова» в Сталинграде 56 суток защищали 18 саперов, которыми командовал сержант Яков Павлов . Командующего 6-й немецкой армией фельдмаршала фон Паулюса тоже пленили саперы 329-го инженерного батальона и бойцы мотострелковой дивизии.

30 мая 1943 года было завершено формирование первых 15-ти штурмовых инженерно-саперных бригад, которым ставилась задача прорыва немецких укрепрайонов. Бойцами этих подразделений становились физически сильные молодые мужчины, в возрасте до сорока лет, хорошо разбирающиеся в технике. В основном эти части формировались на базе уже воюющих саперных батальонов, хорошо показавших себя в боях. В августе 1943 года штурмовые инженерно-саперные бригады прибыли на фронт.

Тяжело в учении — легко в бою Солдаты штурмовых инженерно-саперных бригад прежде чем попасть на фронт, проходили специальный курс. Особенно тщательно учили их метанию гранат и скрытному передвижению.

Например, капитан М. Цун, командир 62-го штурмового батальона 13-ой ШИСБр стрелял боевыми патронами на занятиях, на которых будущие саперы ползали по-пластунски.

В результате его бойцы не уступали самым лучшим инструкторам-пластунам. Саперов-штурмовиков также тренировали быстрым рывкам по пересеченной местности с усиленным боекомплектом гранат и взрывчатки. Конечно, обучали технике рукопашного боя.

Советские штурмовики

Саперы-штурмовики освоили тактику совместных с пехотой атак. Для этого они составляли подробную карту немецкой обороны и вычисляли её слабые места. В бой солдаты этих батальонов шли в стальных нагрудниках, надевая под них ватные телогрейки. За это их иногда называли панцирной пехотой.

«Личный состав бригады — это особые саперы, штурмовики с пуленепробиваемыми жилетами, в стальных касках, все вооружены автоматами, — вспоминал начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта генерал Галицкий, — Они предназначены для боя совместно с пехотой и должны участвовать в прорыве обороны: в уничтожении дотов, дзотов, пулеметных гнезд и НП противника…».

Помимо автоматов, многие штурмовики-красноармейцы были вооружены ранцевыми огнеметами, пулеметами и противотанковыми ружьями, которые применяли в качестве крупнокалиберных винтовок. Обязательным был и усиленный комплект гранат. Проделав проемы в линиях обороны, саперы-штурмовики немедленно выводились в резерв.

Разгром Германии

Немцы считали Кенигсберг непреступной крепостью, однако город пал в считанные дни. Бойцы из инженерно-саперных штурмовых батальонов прорывались к укрепрайонам и взрывали их мощными зарядами ВВ. Николай Никифоров в книге «Штурмовые бригады Красной Армии в бою» привел следующий пример: «… для подрыва железобетонного убежища в районе Паршау потребовался заряд в 800 кг ВВ. Гарнизон в количестве 120 человек после взрыва сдался в плен».

Вот еще одна цитата из этой же книги:

«В боях за Берлин 41-й обро сжег 103 здания. Опыт применения ранцевых огнеметов еще раз дал основания утверждать, что они являются одним из эффективных средств борьбы в городе, благодаря их легкости, возможности приблизиться к атакуемым объектам по скрытым доступам и высокой действенности огнеметания». Ставка считала инженерно-саперные штурмовые бригады элитой РККА.