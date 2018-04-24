Кожевников: О каком Илье Сорокине может идти речь, если в сборную вызван Сергей Бобровский?

Двукратный олимпийский чемпион российский хоккеист Александр Кожевников считает, что голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского надо обязательно брать на чемпионат мира. — О каком Илье Сорокине может идти речь, если в сборную вызван Сергей Бобровский? Где находится Сорокин и где Бобровский? Их даже сравнивать невозможно. Да, голкипер ЦСКА очень неплох, но Сергей явно выше уровнем, Сорокин ему не конкурент. Бобровский — легенда нашего хоккея. И если он вызван в команду, им нужно дорожить. По поводу Артемия Панарина могу сказать, что он классный хоккеист, который усилит нашу сборную. Неважно, есть у него травмы или нет, тренерский штаб самостоятельно разберется, что с ним делать, — сказал Кожевников. Напомним, что Бобровский и Панарин получили вызов в сборную России сразу после вылета «Коламбуса» из Кубка Стэнли.