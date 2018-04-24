Как поучаствовать в конкурсе «Молодой предприниматель Югры»

Когда проходит конкурс «Молодой предприниматель Югры»? Как подать заявку?

Н. Торопов, г. Нефтеюганск.

С 1 апреля уже стартовал прием заявок на участие в конкурсе и продлится он до 31 августа 2018 года. К участию приглашаются как индивидуальные предприниматели, так и соучредители юридического лица, действующие в автономном округе предприниматели в возрасте до 30 лет включительно.

В сентябре стартует образовательный этап, в ходе которого предприниматели вместе с опытными наставниками подготовят свой проект для презентации в отборочном туре. Лучшие бизнес-кейсы, по мнению экспертов, пройдут в финал конкурса и смогут побороться за награды в разных номинациях, звание «Лучшего молодого предпринимателя в Югре» и возможность представить регион на федеральном этапе в Москве.

Желающие принять участие звоните по телефону: +7 (3467) 333-143, а также отправляйте презентации и резюме о своем бизнесе по электронному адресу: MPR@sb-ugra.ru.