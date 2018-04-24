Бенитес: «Ньюкасл» выполнил задачу на сезон

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес доволен тем, как его команда провела сезон.

"У нас действительно сильная команда. Нашей целью было сохранение прописки в Премьер-лиге, и мы довольны тем, что выполнили задачу.

Что касается матча с «Эвертоном», то было сложно ожидать, что мы приедем на «Гудисон Парк» и будем смотреться лучше. В составе «Эвертона» выступают очень хорошие футболисты с опытом выступлений в Премьер-лиге. Этот клуб тратит серьёзные деньги. Такие игроки, как Руни и Уолкотт, способны делать разницу", — цитирует Бенитеса Sky Sports.