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Бенитес: «Ньюкасл» выполнил задачу на сезон
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Бенитес: «Ньюкасл» выполнил задачу на сезон 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес доволен тем, как его команда провела сезон.
"У нас действительно сильная команда. Нашей целью было сохранение прописки в Премьер-лиге, и мы довольны тем, что выполнили задачу.
Что касается матча с «Эвертоном», то было сложно ожидать, что мы приедем на «Гудисон Парк» и будем смотреться лучше. В составе «Эвертона» выступают очень хорошие футболисты с опытом выступлений в Премьер-лиге. Этот клуб тратит серьёзные деньги. Такие игроки, как Руни и Уолкотт, способны делать разницу", — цитирует Бенитеса Sky Sports.
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