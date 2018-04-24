В Волгограде состоялась Спартакиада среди инвалидов

На базе Центра развития адаптивных видов спорта и в манеже ВГАФК состоялась Спартакиада инвалидов Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, в соревнованиях участвовало около 150 человек из 20 городских и сельских команд региона. Сборные были сформированы из инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения. Награды разыгрывались в легкой атлетике, дартсе, пулевой стрельбе из пневматической винтовки, армрестлинге, пауэрлифтинге, шашках и в игре бочча.

Призовой результат для той или иной команды определялся суммой всех показателей выступающих.

Победителями соревнований стали спортсмены из Волжского. Второе место заняла сборная Камышина, третье — команда Волгограда.

Отдельно были определены медалисты среди сельских территориальных поселений. Здесь лучшей стала сборная Калачевского района. Серебряные и бронзовые медали завоевали спортсмены Жирновского и Городищенского районов соответственно.