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На «Кубке Газпром нефти» определились участники финала
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На «Кубке Газпром нефти» определились участники финала 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
23 апреля на XII «Кубке Газпром нефти» завершились матчи плей-офф и определились участники будущего финала. Состязания в группе «Запад», которые проходили на льду олимпийских арен «Большой» и «Айсберг» выиграла команда ЦСКА. В тяжелом противостоянии юные армейцы переиграли своих сверстников из столичного «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу красно-синих. Таким образом, действующий чемпион вновь сыграет в главном поединке турнира.
В Омске, группу «Восток» выиграл «Салават Юлаев». Бело-зеленые обыграли хозяев льда — омский «Авангард». Матч получился результативным, команды забросили 10 шайб, а в серии послематчевых бросков точнее были игроки из Башкирии — 6:5.
24 апреля ЦСКА выделенным рейсом перелетит в Омск, где 25 апреля на «Арене Омск» сыграет в финале с «Салаватом Юлаевым».
"Кубок Газпром нефти" подарил незабываемые эмоции.
Напомним, что в 2018 году участие в «Кубке Газпром нефти» приняли 26 команд из шести стран: Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. В соревнованиях впервые сыграл немецкий коллектив «Юнгадлер Маннгейм». Кроме того, дебютировал дальневосточный «Адмирал». По традиции состязания проходили в двух городах — Сочи и Омске. Матчи группы «Запад» принимали Дворец спорта «Большой» и Ледовый дворец «Айсберг», «Восток» выступал на льду «Арены Омск» и хоккейного центра «Авангард». На матч открытия в Омске пришли свыше 10,5 тысячи болельщиков, в Сочи на трибунах собрались более 8,5 тысячи зрителей.
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