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Красноярцы смогут принять участие в международном конкурсе фото и видео
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Красноярцы смогут принять участие в международном конкурсе фото и видео 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С 23 апреля стартовала международная digital-программа Follow Up Siberia. В центре программы — международный онлайн-конкурс, который пройдет в социальных медиа. Его участником сможет стать любой житель планеты. Представили международный коммуникационный проект в поддержку Универсиады — 2019 «Норникель» и Euronews.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, участнику из любой страны, кроме России, необходимо снять ролик или сделать серию фотографий на тему «Уголок Сибири в моем городе», которые будут отражать его представления о Сибири, и разместить материалы с хэштегом #FOLLOWUPSIBERIA в одной или нескольких из социальных сетей: Facebook, YouTube, Instagram, Weibo.
Участнику из России необходимо снять ролик или сделать серию фотографий на тему «Сибирь — любовь моя», которые будут отражать любовь к Сибири и знание достопримечательностей региона и разместить материалы с тем же хэштегом в Facebook, YouTube, Instagram или VKontakte. Публикации в аккаунтах должны быть доступны для всеобщего просмотра.
Конкурс проводится с апреля 2018 г. по февраль 2019 г. и будет состоять из четырех этапов.
Каждый этап определит десять победителей. Пять из них будут выбраны из общего числа участников, набравших наибольшее число оценок других пользователей (лайков). Пять других будут отобраны на основе решения оргкомитета конкурса, который оценит оригинальность работы и глубину содержания.
В качестве приза победители получат возможность поехать в тур в один из городов Сибири. Призовой пакет включает в себя оплату международного перелета, проживания в отеле, питания, а также — культурную программу. Лучшие из каждого из этапов конкурса приедут в Красноярск в дни Универсиады.
Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку всемирных студенческих игр.
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