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Федор Емельяненко примет участие в мастер-классе по национальным видам спорта РФ в Японии
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Федор Емельяненко примет участие в мастер-классе по национальным видам спорта РФ в Японии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Многократный чемпион мира по смешанным единоборствам и боевому самбо Федор Емельяненко войдет в состав российской делегации, которая осенью 2018 года представит жителям Японии показательные выступления по национальным видам спорта страны. Об этом сообщил журналистам заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.
По итогам японо-российской встречи на высшем уровне, состоявшейся в декабре 2016 года в Токио, главы обоих государств приняли решение объявить 2018 год перекрестным годом Японии и России.
"В рамках этого года в Японии запланировано показательное выступление российской спортивной делегации по национальным видам спорта, — заметил Косилов. — Будут представлены такие виды спорта как самбо, куреш, казацкие боевые искусства, северное многоборье, бурятская стрельба из лука. Мероприятие пройдет с 29 октября по 5 ноября".
"В составе российской делегации планируется выезд известных российских спортсменов. В том числе многократного чемпионат мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко", — добавил заместитель министра спорта.
По словам Косилова, 24 мая на базе Российского государственного университета физической культуры и спорта планируется провести мастер-класс по японским боевым искусствам. «Затем мы на Московском ипподроме собираемся провести конное мероприятие, которое состоится 11 июня. Зрители увидят выступления японских конников и российских мастеров джигитовки», — добавил чиновник.
"Также состоится показательное мероприятие Японского дома боевых искусств в Сочи и Хабаровске с 1 по 9 октября. Будут представлены современные и старинные боевые искусства Японии", — заключил Косилов.
Торжественная церемония открытия перекрестного года Японии и России пройдет 26 мая в Москве в Большом театре.
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