Германия подала заявку на проведение Евро-2024 

Немецкий футбольный союз подал в УЕФА заявку на проведение финальной стадии Евро-2024.
"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Чемпионат Европы-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества", — сказал президент федерации футбола страны Райнхард Гриндель.
Прием заявок завершится 27 апреля.