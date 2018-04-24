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Германия подала заявку на проведение Евро-2024
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Германия подала заявку на проведение Евро-2024 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Немецкий футбольный союз подал в УЕФА заявку на проведение финальной стадии Евро-2024.
"У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Чемпионат Европы-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества", — сказал президент федерации футбола страны Райнхард Гриндель.
Прием заявок завершится 27 апреля.
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