Силкин: сразу видно антипатию Дзюбы и Манчини

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью "Газете.Ru" рассказал о потенциальном возвращении Артема Дзюбы в Зенит и его приглашении на чемпионат мира 2018 года.

"Потенциальное возвращение форварда зависит в основном от будущего Манчини — если он останется, то Дзюба едва ли будет в Санкт-Петербурге. Их взаимная антипатия видна.

Как игрок Артем мне нравится — правда, характер у него взбалмошный", — сказал Силкин.

Он отметил, что тренер национальной команды должен вызывать сильнейших и находить к игрокам подход.

"Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился.

Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира", — добавил специалист.