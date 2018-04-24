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Силкин: сразу видно антипатию Дзюбы и Манчини
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Силкин: сразу видно антипатию Дзюбы и Манчини 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью "Газете.Ru" рассказал о потенциальном возвращении Артема Дзюбы в Зенит и его приглашении на чемпионат мира 2018 года.
"Потенциальное возвращение форварда зависит в основном от будущего Манчини — если он останется, то Дзюба едва ли будет в Санкт-Петербурге. Их взаимная антипатия видна.
Как игрок Артем мне нравится — правда, характер у него взбалмошный", — сказал Силкин.
Он отметил, что тренер национальной команды должен вызывать сильнейших и находить к игрокам подход.
"Понятно, что есть такие футболисты, которые негативно влияют на коллектив, однако с учетом травм в сборной и дефицита нападающих Дзюба, думаю, России бы пригодился.
Неслучайно ведь на Евро-2016 именно он был одним из немногих игроков сборной, соответствующих уровню турнира", — добавил специалист.
Ранее забитый Дзюбой мяч принес тульскому «Арсеналу» ничью в матче 27-го тура с "Зенитом".
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