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«Дети ходят!» Челябинцев возмутил труп около памятника Защитникам Отечества
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«Дети ходят!» Челябинцев возмутил труп около памятника Защитникам Отечества 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Около памятника Защитникам Отечества в Металлургическом районе Челябинска вчера погиб человек.
Видеозапись с места событий опубликовал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».
Автор ролика рассказал: «Полицейские приехали и уехали, не накрыв человека ничем, вот так работает полиция! А вокруг ходят дети!»
Сами правоохранители объясняют, что в тот момент устанавливали личность погибшего.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пожилой челябинец скончался прямо в трамвае. Инцидент произошел в северо-западной части города.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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