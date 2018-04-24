«Дети ходят!» Челябинцев возмутил труп около памятника Защитникам Отечества

Около памятника Защитникам Отечества в Металлургическом районе Челябинска вчера погиб человек.

Видеозапись с места событий опубликовал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Автор ролика рассказал: «Полицейские приехали и уехали, не накрыв человека ничем, вот так работает полиция! А вокруг ходят дети!»

Сами правоохранители объясняют, что в тот момент устанавливали личность погибшего.