Мотоциклисты приедут в областной центр 26 апреля. Ежегодный международный мотомарш «Дороги Победы — на Берлин» пройдёт через Воронеж, сообщила пресс-служба мэрии. Мотоциклисты посетят областной центр в четверг, 26 апреля. В 16:00 мотоциклисты прибудут к Музею-диораме (Ленинский пррспект, 94), возложат венки и цветы к Вечному огню у братской могилы №6, посетят центр военно-патриотического воспитания и продолжат маршрут. В мотомарше, посвящённом 73 годовщине Великой Победы, принимают участие мотоциклисты из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Германии, Дании и других стран. В 2018 году марш проходит в три этапа. Участники первого 22 апреля выехали из Сочи. После остановки в Воронеже и Ельце они отправятся в Москву, где 28 апреля стартует второй этап. Он завершится в Бресте. Третий этап начнется в Варшаве 1 мая и закончится в Берлине в День Победы, 9 мая. Мотоколонна пройдет по Берлину с флагами Победы, отдавая дань памяти известным и неизвестным героям войны. В Трептов-парке мотоциклисты пронесут Знамя Победы, флаги народных республик Донбасса и, впервые, знамя Кубани представителями Кубанского казачества в честь 75 годовщины освобождения Кубанской земли от фашистской оккупации, возложат цветы к подножию памятника Воина-освободителя. В рамках мотомарша участники передадут капсулы с Кубанской, Чеченской и Донецкой землёй в российско-германский Музей в Карлсхорсте, где состоялось повторное подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии по приказу верховного главнокомандующего, уточнила пресс-служба мэрии. Екатерина Трещикова