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France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году «Золотой мяч» выиграл Месси
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France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году «Золотой мяч» выиграл Месси 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Авторитетное издание France Football извинилось перед капитаном каталонской «Барселоны» Андресом Иньестой за то, что тот в 2010-м году не получил «Золотой мяч».
Так, в материале, посвященном скорому отъезду 33-летнего хавбека в Китай, редакция газеты назвала «демократической аномалией» факт того, что в голосовании за награду лучшему игроку планеты его обошел партнер по клубу Лионель Месси. При этом издание надеется, что удачное выступление хавбека в составе сборной Испании на Чемпионате Мира в России позволит ему побороться за «Золотой мяч» уже в этом году.
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