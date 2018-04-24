France Football извинился перед Иньестой за то, что в 2010-м году «Золотой мяч» выиграл Месси 

Авторитетное издание France Football извинилось перед капитаном каталонской «Барселоны» Андресом Иньестой за то, что тот в 2010-м году не получил «Золотой мяч».
Так, в материале, посвященном скорому отъезду 33-летнего хавбека в Китай, редакция газеты назвала «демократической аномалией» факт того, что в голосовании за награду лучшему игроку планеты его обошел партнер по клубу Лионель Месси. При этом издание надеется, что удачное выступление хавбека в составе сборной Испании на Чемпионате Мира в России позволит ему побороться за «Золотой мяч» уже в этом году.