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Спортивный директор «Милана»: «У меня врагов, которые хотят занять мое место»
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Спортивный директор «Милана»: «У меня врагов, которые хотят занять мое место» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: АРФМ
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли утверждает, что не будет расстраиваться, если по окончании сезона лишится своего текущего поста. «Россонери» не смогли добиться попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона, поэтому, что Мирабелли может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в минувшем сезоне.
Мирабелли занял пост спортивного директора клуба после покупки «Милана» китайскими инвесторами в прошлом апреле и потратил в межсезонье на трансферы около 240 миллионов евро.
«Я не буду защищать тот стул, на котором сижу. Это не в моем стиле. Если кто-то захочет прийти и сесть на мое место, то я уступлю его. Без проблем. Те, кто знают меня, знают также и то, что я очень усердно работаю на пользу клубу.
Я изначально знал, что у меня много врагов, которые при первых же неудачах придут по мою душу. Каждому новому этапу развития команды нужно время. У нас была четкая стратегия — мы строили клуб на будущее.
У нас в составе много хороших молодых игроков и отличный молодой тренер. Вместе с Дженнаро Гаттузо мы можем построить что-то особенное. Мы все очень гордимся, что он возглавляет наш клуб», — приводит слова Мирабелли Sky Sports.
«Милан» после 34 матчей Серии А занимает 7-е место в таблице, имея на своем счету 54 очка.
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