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Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» добрался до Берёзовки и Уяра
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Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» добрался до Берёзовки и Уяра 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Участники автопробега поздравили ветеранов на аллее Славы в посёлке Берёзовка.
Вторая встреча прошла на железнодорожном вокзале в городе Уяр. Более 70 лет назад отсюда уходили поезда с сибиряками на фронт. После этого заехали в деревню Толстихино, где живёт единственный ветеран Надежда Анатольевна Лысенко. Там организовали мини-концерт прямо на улице.
Напомним автопробег «Поздравь ветерана с Победой!», который редакция «АиФ на Енисее» организует совместно с партнёрами, проходит уже в шестой раз. В этом году участники автопробега посетят Уяр, Абан, Дзержинское, Тасеево, Чунояр, Богучаны. Коллектив редакции поздравляет не только ветеранов, но и блокадников, узников, тружеников тыла.
Сейчас в крае проживают 1160 участников войны и 16 170 тружеников тыла.
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