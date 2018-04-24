Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» добрался до Берёзовки и Уяра

Участники автопробега поздравили ветеранов на аллее Славы в посёлке Берёзовка.

Вторая встреча прошла на железнодорожном вокзале в городе Уяр. Более 70 лет назад отсюда уходили поезда с сибиряками на фронт. После этого заехали в деревню Толстихино, где живёт единственный ветеран Надежда Анатольевна Лысенко. Там организовали мини-концерт прямо на улице.

Напомним автопробег «Поздравь ветерана с Победой!», который редакция « АиФ на Енисее» организует совместно с партнёрами, проходит уже в шестой раз. В этом году участники автопробега посетят Уяр, Абан, Дзержинское, Тасеево, Чунояр, Богучаны. Коллектив редакции поздравляет не только ветеранов, но и блокадников, узников, тружеников тыла.

Сейчас в крае проживают 1160 участников войны и 16 170 тружеников тыла.