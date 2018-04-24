Кавазашвили: «Нужно, чтобы профессионалы ветераны срочно помогли „Спартаку“ 

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о слабой игре красно— белых, а также прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре РФПЛ.
«Команда физически не готова и не справляется со своими обязанностями на футбольном поле. Пускай разбираются у себя в клубе, почему такая подготовка. Глушаков и Самедов не готовы играть в полную силу, это говорит о том, что в подготовительном плане не все в порядке. Конфликт между футболистами и Каррерой? Не думаю, они достаточно тепло к друг другу относятся. Но команда не играет единым духом, а отдельными выпадами. Мне кажется, стоит уже разбираться на высоком уровне на заседании совета директоров, с приглашением профессионалов футбола ведущих спартаковских ветеранов. Каждый профессионал футбола может внести свое замечание, что нужно подправить для того, чтобы претендовать на медали. Мне не нравится их игра, и как они действуют на футбольном поле, очень много брака. Много чего мне не нравится, но я не могу ничего сказать, потому что я не нахожусь внутри клуба.
Срочно надо разбираться у себя на высшем уровне, нужно пригласить профессионалов ветеранов, которые могут своими знаниями за два-три дня помочь команде в такой ситуации. Если надо менять каких-то футболистов, то надо срочно менять. Но говорить, что «Спартак» провалил сезон, я бы не стал. Но то, что они не достигли цели, играли нестабильно — это да. Но если бы все было плохо, то «Спартак» не находился бы в лидерах. Мне все равно обидно, что мой «Спартак» не может найти себя. Но что удивляться — «Зенит» тоже лихорадит», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.