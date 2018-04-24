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Андрей Канчельскис: Футбольный бог наказал «Спартак»
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Андрей Канчельскис: Футбольный бог наказал «Спартак» 

Советский спорт 43 минуты назад
Фото: Советский спорт
Игра в поддавки. «Спартак» уступил дома «Ахмату» и подыграл «Локомотиву»
— Чуть больше чем за неделю «Спартак» потерпел три поражения. На ваш взгляд, что происходит с красно-белыми? — Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет «Спартак». Футбольный бог есть — я в это верю, — цитирует Канчельскиса Rusfootball.Info. — И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место. — Что конкретно вы имеете в виду? — Если вы помните, в прошлом году, когда спартаковцы уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с «Арсеналом». Нельзя играть так, как они тогда — отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк — я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю. Перед стартом этого сезона я сомневался, что «Спартак» второй раз подряд станет чемпионом и говорил, что он будет бороться за третье-четвертое место, что у него будут проблемы — так оно и происходит сейчас. Кто-то смеялся над тем, что я говорил, считал это глупостями. Но в итоге все происходит так, как происходит. Повторюсь, я верю в футбольного бога. Отношение к футболу должно быть правильным, честным.
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