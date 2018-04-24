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Канчельскис: «Что происходит со „Спартаком“? Ничего, все закономерно, их наказывает футбольный бог»
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Канчельскис: «Что происходит со „Спартаком“? Ничего, все закономерно, их наказывает футбольный бог» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о проблемах московского "Спартака" на финише текущего сезона.
"Что происходит со «Спартаком»? Ничего. Все закономерно. Еще до начала чемпионата я говорил, что есть футбольный бог, который накажет «Спартак». Футбольный бог есть — я в это верю. И он наказывает команды, которые ведут себя не по футбольным понятиям. И вот вам результат. Хотя они могли стать чемпионами. Но не пускает их футбольный бог на первое место.
Что я имею в виду? Если вы помните, в прошлом году, когда «спартаковцы» уже стали чемпионами, в последнем матче они встречались с «Арсеналом». Нельзя играть так, как они тогда — отдали игру 0:3. И сейчас все аукается. Нельзя так себя вести. Не надо читать между строк — я говорю конкретно: есть футбольный бог, и он наказывает команды, которые ведут себя нечестно, не по-футбольному. То, что я вижу, то и говорю. ", — цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.
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