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Германия подала заявку на проведение Евро-2024
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Германия подала заявку на проведение Евро-2024 

LiveSport.Ru 38 минут назад
Немецкий футбольный союз (ФСГ) подал в УЕФА заявку на проведение чемпионата Европы-2024.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Президент ФСГ Райнхард Гриндель вручил все необходимые документы генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться еще большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — сказал Гриндель.
Напомним, в 2006 году Германия принимала чемпионат мира.
Отмечается, что подать заявку на проведение Евро-2014 на этой неделе планирует Турция.
Крайний срок подачи заявок на проведение Евро-2024 — 27 апреля.
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