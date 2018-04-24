Губернатор Петербурга Полтавченко посетил станции метро, строящиеся к ЧМ-2018, и центр управления стадионом

Вместе с главой города объекты инспектировал полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов , сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга . Чиновники осмотрели сами станции метро и благоустройство прилегающих к ним территорий. Также они посетили единый центр управления стадионом «Санкт-Петербург», где прошли учения спецслужб по совместным действиям во время чрезвычайных ситуаций.

Также сообщается, что «Новокрестовская» и «Беговая» находятся на высокой стадии готовности, и 29 апреля они будут переданы для эксплуатации «Петербургскому метрополитену».

Напомним, официальное тестирование новых станций метро запланировано на 13 мая, когда "Зенит" в матче последнего тура чемпионата России встретится с хабаровским СКА. Изначально оно должно было состояться 29 апреля на встрече сине-бело-голубых с ЦСКА, но в этот день испытание пройдет в ограниченном режиме.

Во время ЧМ-2018 в Петербурге пройдут семь матчей.