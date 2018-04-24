Сенатор Чернецкий стал первым чиновником с паспортом болельщика ЧМ-2018

Бывший мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий стал одним из первых чиновников, кто получил паспорт болельщика для посещения матчей ЧМ-2018 по футболу. Сенатор намерен сходить на все матчи, которые пройдут на стадионе «Екатеринбург Арена», сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал»

Процедура получения паспорта болельщика заняла у члена Совета федерации РФ от Свердловской области Аркадия Чернецкого буквально несколько минут. Чиновник подал соответствующие документы, немного подождал с коллегами и сотрудники Центра выдачи паспортов болельщика вручили ему заветный Fan ID. «Буду болеть в принципе за сборную России. А те игры, которые пройдут на нашем стадионе, то в этом случае буду болеть за хорошую игру. Я люблю футбол, но к сожалению, в последние годы практически сам не играю. Но посмотреть хороший футбол стоит того», — отметил сенатор.

Аркадий Чернецкий отметил, что при хорошем исходе событий, если он не будет вызван в Москву в рамках своей деятельности в Совете федерации РФ, то обязательно посетит все матчи Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в уральской столице. «Те грандиозные вложения в инфраструктуру за последние три года — это формирование хорошей материальной базы, не только для ФК „Урал“ , но и для молодежных команд, чтобы больше мальчишек и девчонок полюбили этот вид спорта, — сказал бывший мэр Екатеринбурга.

По его словам, предстоящий Чемпионат мира по футболу даст Екатеринбургу большой толчок в развитии. „Мы в числе лидеров. Мы практически первые из городов, где строилась и готовилась необходимая инфраструктура. При этом сдали в сроки Центральный стадион, на котором прошли первые тестовые матчи. Надо сказать, что это уютный и умный стадион“, — заключил сенатор.

Как ранее сообщал „АиФ-Урал“, сейчас начался третий и последний этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу. Продажи сначала стартовали в интернете, а с 1 мая их начнут продавать в порядке живой очереди. В Екатеринбурге их можно приобрести в Главном билетном центре FIFA, который находится в торговом центре „Пассаж“.