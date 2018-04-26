На девушку из Нижневартовска, убившую щенков, завели уголовное дело

17-летнаяя девушка из Нижневартовска выбросила из окна своей квартиры двух щенков породы «Русский спаниель».

Жители дома сообщили об этом в дежурную часть. На место выехала следственно — оперативная группа. Полицейские выяснили, что щенков убила вартовчанка. По некоторым данным, она по указанию матери совершила этот поступок.

Теперь девушку обвиняют по статье «Жестокое обращение с животными». Если ее вина будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Напомним, происшествие произошло 23 апреля 2018 года в Нижневартовске по улице Интернациональная. Общественность в интернете развела дискуссию на эту тему. Большинство осуждает поступок девушки и называют ее убийцей и живодеркой.

Сама же девушка призналась одному из изданий, что этот поступок совершила не специально. Она растерялась и не знала, что делать.