Ещё
На девушку из Нижневартовска, убившую щенков, завели уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

На девушку из Нижневартовска, убившую щенков, завели уголовное дело 

АиФ Югра 34 минуты назад
Фото: АиФ Югра
17-летнаяя девушка из Нижневартовска выбросила из окна своей квартиры двух щенков породы «Русский спаниель».
Жители дома сообщили об этом в дежурную часть. На место выехала следственно — оперативная группа. Полицейские выяснили, что щенков убила вартовчанка. По некоторым данным, она по указанию матери совершила этот поступок.
Теперь девушку обвиняют по статье «Жестокое обращение с животными». Если ее вина будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Напомним, происшествие произошло 23 апреля 2018 года в Нижневартовске по улице Интернациональная. Общественность в интернете развела дискуссию на эту тему. Большинство осуждает поступок девушки и называют ее убийцей и живодеркой.
Сама же девушка призналась одному из изданий, что этот поступок совершила не специально. Она растерялась и не знала, что делать.
АиФ Югра: последние новости
Говорящие руки. Сборная округа по волейболу среди глухих - Чемпион России Как поучаствовать в конкурсе «Молодой предприниматель Югры» Магия сказки. АвтоБИБЛИОквест дополнил «Библионочь-2018»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах74
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Липницкая удивила откровенным фото9
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение