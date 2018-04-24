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Ветеран «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом
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Ветеран «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ветеран санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью "Газете.Ru" оценил шансы московского «Локомотива» занять первое место по итогам чемпионата России.
"Думаю, что команда Семина уже не отдаст первое место — причем сужу я именно по фигуре главного тренера. Семин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит", — сказал Булавин.
Он отметил, что Юрий Семин умеет настраивать на результат.
"Говоря откровенно, «Локомотив» в этом сезоне часто выигрывал не из-за какой-то приличной игры, а именно благодаря самоотверженности и самоотдаче — сделает команды это же, скорее всего, и на финише", — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что после поражения "Спартака" от «Ахмата» «Локомотиву» осталось набрать три очка в четырех матчах для чемпионства.
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