Ветеран «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом 

Ветеран санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью "Газете.Ru" оценил шансы московского «Локомотива» занять первое место по итогам чемпионата России.
"Думаю, что команда Семина уже не отдаст первое место — причем сужу я именно по фигуре главного тренера. Семин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит", — сказал Булавин.
Он отметил, что Юрий Семин умеет настраивать на результат.
"Говоря откровенно, «Локомотив» в этом сезоне часто выигрывал не из-за какой-то приличной игры, а именно благодаря самоотверженности и самоотдаче — сделает команды это же, скорее всего, и на финише", — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что после поражения "Спартака" от «Ахмата» «Локомотиву» осталось набрать три очка в четырех матчах для чемпионства.