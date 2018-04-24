Ветеран «Зенита» оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом

"Думаю, что команда Семина уже не отдаст первое место — причем сужу я именно по фигуре главного тренера. Семин и в игроцкие годы был бойцом, и в качестве наставника не сбавил в этом — проигрывать он явно не любит", — сказал Булавин.

Он отметил, что Юрий Семин умеет настраивать на результат.

"Говоря откровенно, «Локомотив» в этом сезоне часто выигрывал не из-за какой-то приличной игры, а именно благодаря самоотверженности и самоотдаче — сделает команды это же, скорее всего, и на финише", — добавил эксперт.