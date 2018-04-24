Республиканский ифтар в Казани разделят на мужской и женский

Республиканский ифтр в этом году пройдет отдельно для мужчин и женщин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ифтар (вечернее разговение) пройдет в Казани 26 и 27 мая в Казанской академии тенниса. При этом в этом году организаторы приняли участие разделить ифтар на мужчкой и женский.

Планируется, что в мероприятии примут участие 10 тысяч человек. Для организации ифтара ДУМ РТ набирает волонтеров. Регистрация добровольцев проходит в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграме. Телефон для регистрации волонтеров: 8 927 453 30 00.