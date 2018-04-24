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Республиканский ифтар в Казани разделят на мужской и женский
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Республиканский ифтар в Казани разделят на мужской и женский 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Республиканский ифтр в этом году пройдет отдельно для мужчин и женщин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Ифтар (вечернее разговение) пройдет в Казани 26 и 27 мая в Казанской академии тенниса. При этом в этом году организаторы приняли участие разделить ифтар на мужчкой и женский.
Планируется, что в мероприятии примут участие 10 тысяч человек. Для организации ифтара ДУМ РТ набирает волонтеров. Регистрация добровольцев проходит в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграме. Телефон для регистрации волонтеров: 8 927 453 30 00.
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