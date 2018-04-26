Как превратить камень в золото

Люди добывают золото более 6 тысяч лет, и золотодобычу можно назвать одной из древнейших отраслей промышленности. Так уж сложилось, что желтый металл имеет для человечества особую ценность. Поэтому всегда были авантюристы, готовые отправиться на поиски золота хоть за тридевять земель, а лучшие умы постоянно думали, как получить драгоценный металл из какого-нибудь вещества, которое ничего не стоит. Чего только не пытались делать средневековые алхимики в попытках получить золото из свинца или меди, и многие сотни лет у них ничего не получалось.

Ох, попади алхимики в наше время, они точно сошли бы с ума, узнав, что почти все золото в мире получают… из камня.

Нет, через минуту они бы, конечно, немного успокоились: им бы сказали, что золото можно получить не из любого камня. Это должна быть золотоносная руда, которую сначала нужно разведать, а затем извлечь из недр земли. Это не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Да и месторождения золотоносных руд, как правило, находятся в самых труднодоступных и прежде мало освоенных местах нашей планеты.

О майнинге заветного золотоносного камня мы рассказывали ранее. В новом же сюжете — рассказ о чудесной работе современных алхимиков, которые достают из тонны серого камня заветные 5-7 граммов золота.

В рассказе о добыче золотой руды из карьера мы остановились на том, куда 100-тонные самосвалы привозят извлеченные груды «драгоценного» серого камня. Эти золотоносные руды называют упорными: из них невозможно извлечь золото простым способом, выщелачиванием. К тому же содержание золота в этой руде такое, что экономически целесообразно извлекать его на месте, а не перевозить за многие сотни километров на «фабрику алхимиков».

Для этого прямо на месторождении Албазино в Хабаровском крае построена обогатительная фабрика (Албазино принадлежит одному из лидеров российской добычи драгметаллов — Polymetal). Именно здесь происходит первый этап превращения камня в золото — обогащение руды. В год на месторождении перерабатывают 1,6 миллиона тонн руды!

Всю добытую руду привозят из карьера на фабрику и разгружают на складе, который называют рудным двором. Важно понимать, что не вся добываемая руда одинакова. Золото — это не уголь, который залегает огромными пластами. Золотоносные горизонты залегают в разных участках месторождения, имеют различные объемы и разное содержание желтого металла в руде: где-то 1-2 грамма на тонну, а где-то и больше 10. Руды с разным содержанием золота разгружаются на разные участки, называемые штабелями. Потом, когда руду загружают на переработку, из разных штабелей подается разное количество камня, чтобы в среднем получилось одно и то же расчетное содержание золота на тонну руды. Для месторождения Албазино это 5-7 граммов на тонну.

Руда подается в приемник при помощи специального погрузчика. На входе приемника установлена ограничительная решетка 70×70 сантиметров, чтобы на транспортерную ленту не попадали слишком крупные валуны, которые могут повредить механизм и застрять на конвейере. Крупные камни разбивают пневматическим бутобоем.

Первым делом руду нужно измельчить: тысячи тонн камня превращают ни много ни мало в пыль. Тот огромный камень, который вы видели на фото выше, разбивают на триллионы кусочков размером 71 микрон! Как это удается сделать?

На помощь приходит несколько гигантских мельниц. Сначала руда по конвейеру попадает в мельницу самоизмельчения. Это огромный вращающийся барабан, чем-то напоминающий барабан стиральной машины, только чуть побольше: его объем — 64 кубометра. Находясь в постоянном движении, камни падают друг на друга и превращаются в щебень. Теперь наступает очередь шаровых мельниц. Внутри них находятся металлические шары, которые довольно быстро измалывают щебень в муку.

В мельницу с золоторудной мукой подается вода. Полученную смесь, пульпу, подают под давлением в два гидроциклона. Эти агрегаты за счет центробежной силы, возникающей при вращении, классифицируют пульпу: крупные частицы отправляются на доизмельчение, а все остальное на главный этап — флотацию. Флотация — это и есть обогащение руды.

Флотация в Албазино происходит в 28 флотомашинах, каждая объемом 50 кубометров. Во флотомашине пульпу постоянно перемешивают и насыщают воздухом. В нее подают специальные реагенты — собиратели, активаторы и пенообразователи. Активаторы на молекулярном уровне готовят поверхность минерала к воздействию реагента-собирателя. Собиратель делает поверхность золота гидрофобной, чтобы его частички прикреплялись к пузырькам воздуха и поднимались на поверхность флотомашины, отделившись от ненужной породы. Пенообразователь собирает пузырьки воздуха с частицами золота в пену на поверхности емкости.

Эта темная пена на самом деле золотая. Ее собирают с поверхности флотомашин и отправляют в сгуститель. Здесь пену с помощью флокулянта и коагулянта преобразуют в так называемые флокулы — золоторудный концентрат. Попадая в сгуститель, пена содержит около 10% твердых частиц, а на выходе их около 50%. Отсюда масса насосами подается на пресс-фильтры, где отжимается от лишней воды.

Полученный продукт под названием «кек» обезвоженный, но все еще слишком влажный и не готов к транспортировке, поэтому он отправляется в печь. Печь представляет из себя огромную 16-метровую трубу с цепями внутри. Здесь при температуре около 500 градусов кек высушивается и одновременно дробится за счет вращения трубы и цепей.

И наконец, из печи выходит готовый продукт обогатительной фабрики — высушенный концентрат. Содержание золота здесь — около 50 граммов на тонну, то есть уже в 7-10 раз больше изначального. Таким образом, во время обогащения удалось уменьшить объем золотосодержащего материала и привести его в более удобную форму для дальнейшей транспортировки и переработки.

Золоторудный концентрат упаковывают в специальные мягкие контейнеры (бигбеги) весом около 16 тонн каждый и отправляют на третий, финальный этап — на гидрометаллургический комбинат, где вещество превратят в золотые слитки. Но об этом мы расскажем уже в следующем материале.