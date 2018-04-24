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«Бавария» понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с «Реалом»
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«Бавария» понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с «Реалом» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Мюнхенская «Бавария» понесла еще одну серьезную потерю перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
Так, по сведениям Marca, сегодняшнюю тренировку чемпионов Германии пропустил защитник Давид Алаба. Из-за дискомфорта в четырехглавой мышце бедра 25-летний бек работал в зале вместе с физиотерапевтами команды. Его участие в завтрашней игре находится под вопросом.
Также в лазарете «Баварии» находятся голкипер Мануэль Нойер, полузащитник Артуро Видаль и вингер Кингсли Коман.
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