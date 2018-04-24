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В Москве эвакуировали СК «Олимпийский»
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В Москве эвакуировали СК «Олимпийский»
Газета.Ru
36 минут назад
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Фото:
MosDay.ru
В Москве из спортивного комплекса «Олимпийский» эвакуируют сотрудников и посетителей, сообщает
РИАМО
.
"Сейчас проходит эвакуация", — сказал сотрудник пресс-службы спорткомплекса.
Он также отметил, что на месте работают оперативные службы города.
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