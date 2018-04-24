В Москве эвакуировали СК «Олимпийский»

В Москве из спортивного комплекса «Олимпийский» эвакуируют сотрудников и посетителей, сообщает РИАМО

"Сейчас проходит эвакуация", — сказал сотрудник пресс-службы спорткомплекса.

Он также отметил, что на месте работают оперативные службы города.