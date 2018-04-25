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В СК «Олимпийский» опровергли информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва
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В СК «Олимпийский» опровергли информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва
Газета.Ru
59 минут назад
Комментарии
Фото:
MosDay.ru
Cпортивный комплекс «Олимпийский» продолжает работу в штатном режиме, а эвакуации не проводилось, передает
сетевое издание m24.ru
.
"Нас не эвакуировали, работаем в штатном режиме", — заявили в справочной службе комплекса.
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