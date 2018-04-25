В СК «Олимпийский» опровергли информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва

Cпортивный комплекс «Олимпийский» продолжает работу в штатном режиме, а эвакуации не проводилось, передает сетевое издание m24.ru

"Нас не эвакуировали, работаем в штатном режиме", — заявили в справочной службе комплекса.