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Самодеятельный коллектив «Звезда Востока» представит концертную программу в центре соцобслуживания на Черняховского
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Самодеятельный коллектив «Звезда Востока» представит концертную программу в центре соцобслуживания на Черняховского 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В филиале «Аэропорт» территориального центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского в четверг, 26 апреля, состоится концерт. Новую программу для посетителей учреждения подготовили артисты самодеятельного коллектива «Звезда Востока». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.
— В нашей уютной гостиной состоится концерт «Весне дорогу!». Перед посетителями отделения дневного пребывания выступит танцевальный коллектив «Звезда Востока», — поделилась Валиуллова.
Добавим, что «Звезда Востока» — коллектив, действующий при филиале «Аэропорт». Таланты его участников уже не раз могли оценить жители района.
Концерт начнется в 13.30. Зрителей будут ждать по адресу улица Черняховского, дом 14 (станция метро «Аэропорт»). Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (499) 152-30-47. (мю)
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