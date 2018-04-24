Самодеятельный коллектив «Звезда Востока» представит концертную программу в центре соцобслуживания на Черняховского

В филиале «Аэропорт» территориального центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского в четверг, 26 апреля, состоится концерт. Новую программу для посетителей учреждения подготовили артисты самодеятельного коллектива «Звезда Востока». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.

— В нашей уютной гостиной состоится концерт «Весне дорогу!». Перед посетителями отделения дневного пребывания выступит танцевальный коллектив «Звезда Востока», — поделилась Валиуллова.

Добавим, что «Звезда Востока» — коллектив, действующий при филиале «Аэропорт». Таланты его участников уже не раз могли оценить жители района.

Концерт начнется в 13.30. Зрителей будут ждать по адресу улица Черняховского, дом 14 (станция метро «Аэропорт»). Вход свободный.

Телефон для справок: 8 (499) 152-30-47. (мю)