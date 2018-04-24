Краснодарский спортсмен завоевал награды чемпионата России по фридайвингу

Побороться за награды в столицу страны приехали победители и призёры континентальных и мировых первенств.

В составе национальной сборной выступал и представитель Кубани — краснодарец Игорь Демчишин. Опытный пловец, мастер спорта по подводному спорту, Демчишин на турнире выступал сразу в нескольких дисциплинах.

По итогам общего зачёта Игорь стал вторым, уступив лишь многократному чемпиону планеты и рекордсмену мира хорвату Горану Чолаку.

Ещё одну медаль — «бронзу», краснодарец завоевал в дисциплине «статическая задержка дыхания». Его результат — 7 минут 31 секунда.

В дисциплине «подводное плавание в ластах на задержке дыхания» представитель Кубани проплыл под водой 212 метров, однако этот результат не позволил взять Демчишину ещё одну награду турнира, он стал четвёртым.

Справка.

Фридайинг — вид спорта, подводное плавание с задержкой дыхания (апноэ).