В САО прошли соревнования «Школа безопасности»

В минувшие выходные на Севере столицы прошел межрайонный этап соревнований «Школа безопасности». В нем приняли участие более 430 ребят, победителей школьных этапов.

На территории Московского государственного технического университета гражданской авиации (Кронштадтский бульвар, д. 20) соревновались в ловкости и умении действовать в чрезвычайных ситуациях 54 команды из всех школ Северного округа Москвы. В каждой команде было по восемь участников, двое из них девушки. Соревнования проводились по двум возрастным категориям: младшая (6-8 классы) и старшая (9-10 классы).

В маршрутной карте каждой команды было по 15 заданий. Среди них деблокация и транспортировка пострадавшего, помощь в зоне химического заражения и сердечно-легочная реанимация, первая помощь и сооружение носилок. Туристические навыки проверялись на нескольких этапах: нужно было пройти по параллельно натянутым веревкам, используя для страховки альпинистское снаряжение, продемонстрировать правильное вязание основных узлов, соорудить гамак и показать умение ориентироваться на местности. На этапе «Акватория» команды соревновались в бросании «утопающему» конца Александрова и спасательного круга с берега. А на лодке участники «спасали утопающего» из Головинских прудов. Безопасность на водной дистанции соревнований обеспечивали спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС).

Работу настоящих пожарных выполняли команды на этапе «боевое развертывание». Одевшись в боевую одежду огнеборцев, три участника прокладывали рабочую линию к позиции ствольщика. По команде «давление» из автоцистерны подавалась вода. Струей нужно было поразить мишень.

Оценивали правильность выполнения каждого этапа представители Управлений по САО Департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по городу Москве, московские спасатели аварийно-спасательного отряда №2 ГКУ «ПСЦ» и МГПСС. Лучшие команды будут названы после подведения итогов, они представят Северный округ на масштабных городских соревнованиях.

По мнению заместителя начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Игоря Анюгина, соревнования способствуют формированию у ребят сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. «В ходе таких мероприятий подрастающее поколение получает практические навыки и умения правильно действовать в чрезвычайных ситуациях», — считает Игорь Анюгин.