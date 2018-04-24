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Власти Ленобласти планируют построить велодорожки, войдя в международную программу
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Власти Ленобласти планируют построить велодорожки, войдя в международную программу 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Власти Ленинградской области планируют построить велодорожки в регионе, включившись в международную программу EuroVelo. Также уже идут переговоры с Министерством транспорта РФ.
Об этом на выступлении перед депутатами областного Законодательного собрания заявил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, масштабной сетью велодорожек вдоль федеральных трасс планируют связать весь 47-й регион.
Губернатор 47 региона также отметил, что создание велодорожек потребует больших инвестиций.
Программу EuroVelo разработала Европейская федерация велосипедистов. Она включает в себя более 10 длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Их общая итоговая протяженность превысит 70 000 километров, в настоящее же время построено более 20 000 километров.
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