Власти Ленобласти планируют построить велодорожки, войдя в международную программу

Власти Ленинградской области планируют построить велодорожки в регионе, включившись в международную программу EuroVelo. Также уже идут переговоры с Министерством транспорта РФ

Об этом на выступлении перед депутатами областного Законодательного собрания заявил губернатор региона Александр Дрозденко . По его словам, масштабной сетью велодорожек вдоль федеральных трасс планируют связать весь 47-й регион.

Губернатор 47 региона также отметил, что создание велодорожек потребует больших инвестиций.

Программу EuroVelo разработала Европейская федерация велосипедистов. Она включает в себя более 10 длинных велосипедных маршрутов, пересекающих всю Европу. Их общая итоговая протяженность превысит 70 000 километров, в настоящее же время построено более 20 000 километров.