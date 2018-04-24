Жители Выхина-Жулебина написали тест по истории войны

В субботу, 21 апреля, совместно с молодежной палатой района Выхино-Жулебино, культурный центр «Лидер» пригласил москвичей принять участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

В преддверии Дня Победы все желающие смогли испытать свои силы и проверить знания в области истории. Перед началом теста был показан видеоролик, рассказывающий о том, насколько хорошо современные школьники знают о бессмертном подвиге, который совершили герои Великой Отечественной войны.

Участникам теста было предложено ответить на несколько десятков вопросов о датах, событиях и легендарных именах этого тяжелого времени. Гости культурного центра проверили собственную эрудицию и кругозор, узнали множество фактов и деталей. (вт)