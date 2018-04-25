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На День Победы в Казани потратят 45 800 000 рублей
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На День Победы в Казани потратят 45 800 000 рублей 

Казанский Портал 31 минуту назад
В Казани объявили тендер на проведение Дня Победы. На праздник власти города готовы потратить 45 800 000 рублей.
К празднику на площади Тысячелетия смонтируют и оформят сцену, а также установят звуковое оборудование. Деньги пойдут и на бессмертный полк, мероприятия на площади Свободы, в Казанской Ратуше и парке Победы.
Основные праздничные события пройдут на площади Тысячелетия. Утром мимо Кремля пройдут военные, проедут танки и легендарная «Катюша». В 20:00 начнется вечерний концерт. В 22:00 казанцы увидят салют.
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