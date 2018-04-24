Блогер из Нижнего Новгорода сняла ролик про запрет «Монстрации»

В видео использована запись разговора организатора Марины Маянцевой с начальником отдела по вопросам безопасности администрации Нижнего Новгорода Александром Мизерием. В диалоге идет речь о согласовании времени акции 1 мая.

— У нас в ответе не сказано, что все (время) занято. Сказано, что заняты наши часы, — говорит Марина Маянцева. — Вы мне можете точно сказать, что там все с 7 утра все занято и до 20 вечера?

— Я не помню, с 7, с 8… — неохотно отвечает Александр Мизерия.

— Ни у кого сейчас нельзя узнать, когда есть окно на этой площадке?

— То, что его нет — это точно. Но у меня нет сейчас под рукой точного этого…

— Когда вам можно позвонить, чтобы обсудить, какие часы заняты и куда мы вообще можем перенести свое мероприятие?

— Все занято.

— По всему городу с 7 утра до 20 вечера?

— Да.

— Вы подтверждаете это сейчас официально?

— У меня нет под рукой…

— Так когда вам перезвонить, чтобы у вас было под рукой?

— Что будет?

— Ну вот это расписание, на которое вы ссылаетесь…

В качестве альтернативы организатором предложено выбрать для «Монстрации» другой день, что в свою очередь не устраивает участников акции.

От себя Мари Говори заявила, что власти города боятся людей, которые «выйдут на улицу» и призвала всех 1 мая обязательно «идти гулять».

Ранее мы писали, что за помощью в согласовании акции Марина Маянцева обратилась в открытом письме к мэру города Владимиру Панову.