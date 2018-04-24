Блогер из Нижнего Новгорода сняла ролик про запрет «Монстрации» 

В видео использована запись разговора организатора Марины Маянцевой с начальником отдела по вопросам безопасности администрации Нижнего Новгорода Александром Мизерием. В диалоге идет речь о согласовании времени акции 1 мая.
— У нас в ответе не сказано, что все (время) занято. Сказано, что заняты наши часы, — говорит Марина Маянцева. — Вы мне можете точно сказать, что там все с 7 утра все занято и до 20 вечера?
— Я не помню, с 7, с 8… — неохотно отвечает Александр Мизерия.
— Ни у кого сейчас нельзя узнать, когда есть окно на этой площадке?
— То, что его нет — это точно. Но у меня нет сейчас под рукой точного этого…
— Когда вам можно позвонить, чтобы обсудить, какие часы заняты и куда мы вообще можем перенести свое мероприятие?
— Все занято.
— По всему городу с 7 утра до 20 вечера?
— Да.
— Вы подтверждаете это сейчас официально?
— У меня нет под рукой…
— Так когда вам перезвонить, чтобы у вас было под рукой?
— Что будет?
— Ну вот это расписание, на которое вы ссылаетесь…
В качестве альтернативы организатором предложено выбрать для «Монстрации» другой день, что в свою очередь не устраивает участников акции.
От себя Мари Говори заявила, что власти города боятся людей, которые «выйдут на улицу» и призвала всех 1 мая обязательно «идти гулять».
Ранее мы писали, что за помощью в согласовании акции Марина Маянцева обратилась в открытом письме к мэру города Владимиру Панову.