Проверка по жалобам работников подтвердила нарушения на элеваторе в Воронежской области

В двух партиях пшеницы обнаружились мёртвые насекомые. Только претензии экспертов оказались связаны не совсем с наличием мусора. Россельхознадзор проверил содержимое складов и установил, что три партии ячменя не соответствуют ГОСТу. Они явно хранились с нарушениями — об этом свидетельствовал затхлый запах. А вот в двух партиях пшеницы обнаружились мёртвые насекомые. В лаборатории центра оценки качества зерна долгоносиков и хрущаков посчитали. В будущем хлебе их оказалось вдвое больше допустимого. — Амбарные вредители снижают качество хранящегося зерна, загрязняют его продуктами жизнедеятельности. Так же могут привести к процессу самосогревания зерна. Что в последующем приводит к образованию токсичных грибов, к потере продовольственных качеств зерна, то есть, уменьшается качество клейковины, и снижаются хлебопекарные свойства муки, — сообщила заместитель заведующего испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна Мария Есина.

Напомним, Россельхознадзор нагрянул на элеватор внепланово. Из-за жалобы, которую подписали 8 его работников из 65. Сообщали не только о некачественном зерне. В целом хранилище произвело неплохое впечатление. Но из нарушений сразу отметили, что работа тут на самом деле пыльная — вентиляция не функционирует. За это, а также насекомых в зерне предприятие поплатится штрафами. На юрлицо и директора. Проверяющие вернутся на элеватор снова. — Установлен срок, и они до этого времени должны всё сделать. Отремонтировать или установить новую аспирационную систему. Сделать отмостки, где их нет, где-то там нужно будет приходные галереи отремонтировать. То есть, всё это прописано чётко в предписании, — отметила госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области Светлана Полухина.