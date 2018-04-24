Омичка показала лучшие в Сибири результаты олимпиады «Созвездие Россетей»

Омске назвали победителей сибирского регионального тура Всероссийской олимпиады по математике, физике и информатике «Созвездие Россетей».

Основная цель проекта — поддержать одаренных старшеклассников, которые в будущем планируют связать свою судьбу с энергетикой.

Самое большое количество наград у 10-классников лицея № 64: Яна Куличенко (1 место), Ирина Широкова (3 место) и Василий Сиганов (3 место). А ученики лицея № 149 Егор Скрудзин и Григорий Герасимов получили интеллектуальное «серебро».

Абсолютным лидером регионального тура «Созвездия Россетей» стала ученица 9 класса школы №109 Анна Воробьева . Она заняла первое место, показав самый высокий результат среди сибирских старшеклассников.

«Задачи перед современной энергетической отраслью стоят масштабные: активно внедряются цифровые технологии, которые требуют подготовленных сотрудников, увлеченных своей работой. Поэтому мы делаем все, чтобы заинтересовать талантливых ребят будущей профессией как можно раньше. Вполне возможно, что спустя время, кто-то из сегодняшних участников олимпиады придет работать в «Омскэнерго», — заявил директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов.

Финалисты регионального тура Всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей» примут участие в заключительном этапе, итоги которого будут подведены в мае. Церемония награждения пройдет в Москве, а победители и призеры отправятся в один из крупных образовательных центров на морском побережье для участия в энергетической проектной смене ПАО «Россети».