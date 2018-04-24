Ещё
Омичка показала лучшие в Сибири результаты олимпиады «Созвездие Россетей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичка показала лучшие в Сибири результаты олимпиады «Созвездие Россетей» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омске назвали победителей сибирского регионального тура Всероссийской олимпиады по математике, физике и информатике «Созвездие Россетей».
Организатором мероприятия выступил филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Омскэнерго».
Основная цель проекта — поддержать одаренных старшеклассников, которые в будущем планируют связать свою судьбу с энергетикой.
Самое большое количество наград у 10-классников лицея № 64: Яна Куличенко (1 место), Ирина Широкова (3 место) и Василий Сиганов (3 место). А ученики лицея № 149 Егор Скрудзин и Григорий Герасимов получили интеллектуальное «серебро».
Абсолютным лидером регионального тура «Созвездия Россетей» стала ученица 9 класса школы №109 Анна Воробьева. Она заняла первое место, показав самый высокий результат среди сибирских старшеклассников.
«Задачи перед современной энергетической отраслью стоят масштабные: активно внедряются цифровые технологии, которые требуют подготовленных сотрудников, увлеченных своей работой. Поэтому мы делаем все, чтобы заинтересовать талантливых ребят будущей профессией как можно раньше. Вполне возможно, что спустя время, кто-то из сегодняшних участников олимпиады придет работать в «Омскэнерго», — заявил директор филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» Сергей Моденов.
Финалисты регионального тура Всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей» примут участие в заключительном этапе, итоги которого будут подведены в мае. Церемония награждения пройдет в Москве, а победители и призеры отправятся в один из крупных образовательных центров на морском побережье для участия в энергетической проектной смене ПАО «Россети».
АиФ-Омск: последние новости
На омской границе задержали крупную партию сухофруктов Омским автолюбителям раздадут 2 тысячи наклеек ко Дню Победы Омский «Иртыш» потерпел второе поражение подряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение